Çocuklara bal, babaya ceza

Adana’nın Kozan ilçesinde motosikletli yunus timlerinin katılımı ile birlikte Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 150 polis ile ilçenin farklı noktalarında Huzur Güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktasında bir otomobilde bulunan çocuklara polisler bal ve oyuncak verirken ehliyetsiz baba Hüseyin Bozkurt’a ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı. Baba Bozkurt polisler haklı çıkmamalıydım işini yapıyor derken çocuklar bal ve oyuncak için polislere teşekkür ettiler.

İlçe genelindeki uygulama da 1 şahsin otosunun bagajında 1 adet Baston Kılıç yakalanırken 28 bin 355 TL para cezası araca uygulandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşen Huzur ve Güven uygulamasında polisler maske kuralına uyan çocuklara bal ve oyuncak hediye ederken kurallara uymayan sürücülere ceza yağdırdı. Bir çok alkollü sürücü alkol şişeleri ile polise yakalanırken maskesiz, ehliyetsiz ve araçta megafon bulunan sürücüler uygulamadan kaçamadı. Uygulamada 996 kişinin GBT sorgusu yapılırken aranan bir şahıs yakalandı. Uygulamada 175 araç kontrol edilerek 11 araca toplam 28 bin 355 TL para cezası uygulanarak 4 araç trafikten edildi. 1 kişinin otomobilinin bagajında 1 adet Baston Kılıç yakalanarak ve şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli tahkikat yapılarak yapılan denetimlerde Kozan halkının huzur ve güveni için denetimlerin sıklıkla süreceği öğrenildi. Uygulamalara Adana Motosikletli Yunus timleri de destek verdi.

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