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Adana’ya Ulusal Kamp Merkezi ATDSK, Avrupa’da 4 ülkede bulunan Ulusal Kamp Merkezi’nin beşincisini Adana’da açmak için proje hazırladı

İHA

Adana’ya Ulusal Kamp Merkezi ATDSK, Avrupa’da 4 ülkede bulunan Ulusal Kamp Merkezi’nin beşincisini Adana’da açmak için proje hazırladı

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), Avrupa’da 4 ülkede bulunan Ulusal Kamp Merkezi’nin (National Training CenterNTC) 5’incisini Adana’da açmak için proje hazırladı.
ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Girtine Işık, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun Başdanışmanı ve İtalya’nın Milano kentindeki Vavassori Tenis Akademisi’nin Kurucusu Renato Vavassori, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret etti. Türkiye’deki ilk Uluslararası Tenis Akademisi High Performance Tennis Center’ın (HPTC) da Başantrenörü olan Renato Vavassori ve ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, ATDSK’ya entegre olacak şekilde hayata geçirilecek olan NTC hakkında, Başkan Soner Çetin’e bilgi aktardı. Turnuvada derece yapan, milli takıma giren başarılı sporcuları geçen yıl İtalya’da misafir ettiklerini kaydeden Renato Vavassori, “Kendinize Avrupa hedefi koyduysanız rakiplerinizin hangi şartlarda çalıştığını bilmelisiniz. Bu programla yetenekli Türk tenisçilere rakiplerinin nasıl çalıştıklarını da göstermiş olduk. Yine Adana’da hayata geçirilecek NTC Projesi de Türk Tenisi’nin gelişmesinde önemli bir köprü olacak” dedi.
Kapalı kortların çatısını güneş panelleri ile döşeterek, güneşten elektrik ürettiklerini bildiren ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de, “Türkiye’de kendi elektriğini üreten ilk tenis kulübüyüz. Bu projemizde de bizlere destek veren Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin’e teşekkür ederiz. NTC’yi de hayata geçirerek, Türk Tenisi dünya seviyesine yükseltmek adına mega projelere devam edeceğiz. Bu yatırımlarımız ve projelerimizle şampiyon raketlerin çıktığı Adana, Türk Tenisi’nin merkezi kent olacak. NTC Projesi, ilk 100’e giren her ülkeden profesyonel tenisçileri Adana’da tenisçilerimizle buluşturacak. Adanamızı uluslararası statüye getirecek olan NTC sayesinde, kentimiz tenis dünyasında, Avrupa’da konuşulan ülke olacak. Sadece Avrupa’daki iyi tenis oyuncuları değil, onların antrenörleri, hatta aileleri de Adana’ya gelecekler, spor turizmi ile döviz de bırakacaklar” diye konuştu.
Keskin ve yönetimini kutlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, tenise katkı olacak bir projenin de müjdesini verdi. 100. Yıl Mahallesinde belediyelerine ait 11 dönümlük araziyi tenis kompleksi yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis ettiklerini bildiren Başkan Çetin, yakın zamanda yapıldığında bu merkezde de yeni şampiyon raketlerin yetişeceğini söyledi. Keskin ve ekibini kutlayan Çetin, “Kısa sürede çok büyük projeler, yatırımlar yaptınız. Gururla izliyor, takip ediyoruz. Ulusal Kamp Merkezi de dünya tenisinde Adana’yı konuşturacak çok önemli bir proje. Kısa sürede hayata geçmesi kentimiz adına çok önemli. Tebrik ediyorum. Adanalı tenisçilerimizin aldıkları başarılar övünç kaynağımızdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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