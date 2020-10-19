Havalar orman yangınları için kritik süreçte Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz: "Bir kıvılcımla 100 yıllık ağaçlar yanabilir" "Adana’da 7 buçuk milyon fidanı bu sene toprakla buluşturacağız"

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, havaların yangınlar açısından kritik bir süreçte olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Bir kıvılcımla 100 yıllık ağaçlar yanabilir. Bu sene yanan arazileri yeşillendirmek için çalışmalarımız sürüyor. 7 buçuk milyon fidanı bu sene Adana olarak toprakla buluşturacağız” dedi.

Ülkemizde son dönemde çıkan orman yangınları binlerce dönüm alanı yaktı. Kimi 50 yıllık, kimi daha da yaşlı ağaçlar yanarken illerin orman bölge müdürlükleri de yangınların ardından tekrardan yeşillendirme hazırlıklarına başladı.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Adana ve Hatay’da son dönemde çıkan orman yangınlarında Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nün çok çaba sarf ettiğini söyleyen Yılmaz, “Bütün çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Orman yangınlarına müdahale konusunda Türkiye, dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesi. Hem havadan hem de karadan müdahale noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Bir yerde yangın çıktı mı bütün şehirlerden destek geliyor. Mesela Adana’ya, Osmaniye’ye, Hatay’a birçok ilden destek geldi. Muğla, Isparta, Eskişehir’den arazözler geldi” diye konuştu.



“Yetiştirebilirsek bu sene sonbahar itibariyle fidanları dikeceğiz”

Bölgede yağmurların başlamadığı için havanın orman yangınları açısından kritik bir süreçte olduğunu belirten Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, “Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Pozantı, Kozan, Karaisalı’da yanan alanlar anayasa gereği ağaçlandırılır. Başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Şu ana kadar yanan bütün sahalar ağaçlandırılmıştır. Bu sene de ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Önce yanan çevreyi temizleyip sonra fidan dikmeye başlıyoruz. Yetiştirebilirsek bu sene sonbahar itibariyle fidanları dikeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Ormanlar, insanlığın ortak değerleridir”

Yanan alanların eski haline gelmesinin 5060 yıl süreceğini kaydeden Yılmaz, “Yanan ağaçlar ortalama 6070 yıllık ağaçlar. 35 senede fidanlar insan boyuna gelebilir. Eski haline gelmesi ortalama 5060 yılı bulur. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Bir kıvılcımla 100 yıllık ağaçlar yanabilir. Herkes dikkatli olmalı. Ormanlar, insanlığın ortak değerleridir. Bu değerlere herkesin sahip çıkması lazım. Biz, gece gündüz ülkemizi yeşillendirmek için çalışıyoruz” dedi.

Bir bölgede orman yangını çıktığında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’in sahada aktif olduğunu belirten Mahmut Yılmaz, “Türkiye orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma çalışmaları noktasında dünyada en öndeki ülkelerden birisi. Hepimiz sahadayız. Nasıl olsa hallolur düşüncesi yok. Herkes sahada olunca başarı geliyor” şeklinde konuştu.



"İnşallah memleket için hayırlı olur"

İnsansız Hava Araçları’nın yangınla mücadelede aktif kullanıldığını da aktaran Yılmaz, “Teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Kış döneminde, Ocak, Şubat ve Mart aylarında yangına hazırlık noktasında her türlü eksik gediği gidererek çalışmalar sürüyor. Yangın havuzları yapıyoruz. Gözetleme kulelerimizi aktif hale getiriyoruz. Fotokapanların sayısını artırarak hem yangında hem de usulsüz kullanılmaları tespit ediyoruz. İnşallah memleket için hayırlı olur” dedi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Adana olarak 7 buçuk milyon fidanı bu sene toprakla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

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