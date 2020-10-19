Terk edilen yavru köpeklerin imdadına jandarma yetişti

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yol kenarına terk edilen 5 yavru köpeğin yardımına jandarma koştu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Karaisalı ilçesi Nergizlik Mahallesi yakınlarında gerçekleştirilen devriye görevi esnasında bir vatandaşın KaraisalıAdana Karayolu kenarında 5 adet yavru köpeğin terk edilmiş halde bulunduğunu bildirmesi üzerine ekip, olay yerine gitti.
Yapılan araştırmada 5 adet yavru köpeğin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yol kenarına terk edilerek bırakıldığı, yavru köpeklerin bitkin ve halsiz halde oldukları tespit edildi. İlk müdahalesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personelince olay yerinde yapılan yavru köpekler bulundukları yerden alınarak muayene ve tedavilerinin yapılması amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Müdürlüğüne teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.