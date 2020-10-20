Adana’da hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık Kozan'da sosyal medya platformu üzerinden büyük firma ve süpermarket isimlerini kullanarak hediye çeki vermek vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık Kozan'da sosyal medya platformu üzerinden büyük firma ve süpermarket isimlerini kullanarak hediye çeki vermek vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

İHA

Adana’da hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık Kozan'da sosyal medya platformu üzerinden büyük firma ve süpermarket isimlerini kullanarak hediye çeki vermek vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medya platformu üzerinden büyük firma ve süpermarket isimlerini kullanarak hediye çeki vermek vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Kozan ilçesinde ikamet eden S.G. isimli mağdurun sosyal medya hesabı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ele geçirilerek, hesapta arkadaş olarak ekli bulunan diğer kişilerle iletişime geçti. Şüphelilerin, arkadaş olarak ekli kişilerin güvenini kazanarak hediye çeki verileceğinden bahisle kredi kartı bilgilerine ve telefon numaralarına ulaşıldığı, aynı zamanda telefon numaralarına gelen mesajları mağdurun onaylamasını sağlayarak, mağdur adına yapılan alışverişlerin kredi kartı ve cep telefonları faturasına yansıtılması yoluyla dolandırıldığını bildirmesi üzerine, olayla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan araştırma neticesinde; paranın çekildiği banka, iletişim firması ile alışverişin yapıldığı yurt içi ve yurt dışı internet siteleriyle yazışmalar yapılmış, yapılan tüm araştırmalar sonucunda S.G. isimli mağdurun Instagram hesabını ele geçiren ve mağduru dolandıran 2 şüphelinin ip/port bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldı.
Adana Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Şüphelilerin büyük firma ve süpermarket isimlerini kullanarak hediye çeki vermek vaadiyle sosyal medya platformları üzerinden bu tür dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, vatandaşların mağdur olmaması için sosyal medya üzerinden kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri ve iletişim bilgilerinin paylaşılmaması, sosyal medya hesaplarından gelen kaynağı belli olmayan linkleri tıklamaması ve sosyal medya hesabının güvenli olarak kullanılması için hesaba ait tüm güvenlik işlemlerinin yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da aranan 257 kişi yakalandı, 101 ruhsatsız ...
Adana´da 1400 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 1400 litre sahte içki ele geçirildi
Adana’da elektrik kablosu hırsızı kovalamaca sonunda yakalandı
YEREL HABERLER Adana’da elektrik kablosu hırsızı kovalamaca sonunda ...
Elban: "Adana Gıda İhtisas OSB bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak"
YEREL HABERLER Elban: "Adana Gıda İhtisas OSB bölge ekonomisine ...
Akay: "Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız"
YEREL HABERLER Akay: "Muhtarlar, bizim en yakın yardımcımız"
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
YEREL HABERLER 'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün ...
'Vaka sayısı düşerse yoğun bakımlardaki zatürre hastalarının da sayısı düşer'
YEREL HABERLER 'Vaka sayısı düşerse yoğun bakımlardaki zatürre ...
'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
YEREL HABERLER 'Allı turnalar' Adana'ya gelmeye başladı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden av tüfeği çıktı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan otomobilden av tüfeği çıktı: 3 ...
10 kilometre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilde ruhsatız pompalı tüfek çıktı
YEREL HABERLER 10 kilometre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilde ...
Müziğin ritmine kendini kaptırıp dans eden bisikletli güldürdü
YEREL HABERLER Müziğin ritmine kendini kaptırıp dans eden bisikletli ...
Terk edilen yavru köpeklerin imdadına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Terk edilen yavru köpeklerin imdadına jandarma ...
Kozan'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kozan'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
Evde çıkan yangına ilk müdahaleyi komşular yaptı
YEREL HABERLER Evde çıkan yangına ilk müdahaleyi komşular yaptı
Açıkgöz: "Muhtarlık kurumu toplumsal hayatımızın önemli yapı taşıdır"
YEREL HABERLER Açıkgöz: "Muhtarlık kurumu toplumsal hayatımızın ...
Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Kozan'da ekmek büfelerine saldırı
YEREL HABERLER Kozan'da ekmek büfelerine saldırı
Büşranınönerisi sayfası kısa sürede büyüdü
YEREL HABERLER Büşranınönerisi sayfası kısa sürede büyüdü
"AGM Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu ‘Split Ends’ isimli kısa film ‘En İyi Animasyon Filmi Ödülü’ne, ‘Delivery Service’ ise ‘En İyi Kurmaca Film Ödülü’nün sahibi oldu
YEREL HABERLER "AGM Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda ödüller ...
Havalar orman yangınları için kritik süreçte Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz: "Bir kıvılcımla 100 yıllık ağaçlar yanabilir" "Adana’da 7 buçuk milyon fidanı bu sene toprakla buluşturacağız"
YEREL HABERLER Havalar orman yangınları için kritik süreçte Adana ...
Prof. Dr. Gündüz: "Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç edilecek düzeyde" ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Türkiye'nin bütün vatandaşları şemsiyesi altına alan sağlık sisteminin, sağlam altyapısı ve modern tesisleri ile pandemi sürecinde dünyaya örnek bir hizmet sunduğuna dikkat çekti "Pandemide Türkiye’nin sağlık sistemi çökmedi" "Yurt dışında insanlar sağlık sistemine ulaşamadığı için ölüyor" "Türkiye, sağlık sistemini ihraç edebilecek düzeyde" "Sadece sağlık turizmi bile Türkiye’yi kalkındıracak bir potansiyeldedir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gündüz: "Sağlık hizmetimiz dünyaya ihraç ...
Başkan Erdem: "Ceyhan’a yakışır bir kent meydanı yaptık"
YEREL HABERLER Başkan Erdem: "Ceyhan’a yakışır bir kent meydanı ...
Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kovalamacayla durdurulan otomobilden yüklü miktarda ...
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
YEREL HABERLER Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X