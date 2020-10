Çökertilen tefeci çetesinden mağdurlara not kağıtlı yönlendirme

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, yüksek faiz ile para verdikleri 72 kişiden tehdit ve şantajla 7 milyon 702 bin 100 TL elde eden 'tefeci çetesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11´i tutuklandı, 1´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çete üyelerinin olası polis operasyonuna karşı mağdurlara, "Bunlar yardıma muhtaç insanlara ellerinden geldiğince yardım ederler. Tefecilik yapmıyorlar. Bize borç para veriyorlar" yazılı notlar vererek, yönlendirme yaptıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, e-posta yoluyla 'tefecilerin tehdit ve şantajına maruz kaldığını' bildiren bir kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen çalışma başlatan polis ekipleri, 'tefeci çetesi'nin üyelerini tek tek takip etti. 72 kişiden tehdit ve şantajla toplam 7 milyon 702 bin 100 TL elde ettikleri saptanan çete, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Aralarında esnaf, memur ve işçiler de bulunan çete üyelerinin adreslerine, 16 Ekim sabahı şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Şirin, Ayhan Yıldız, Seyhan Yıldız, Mehmet Can Yıldız, Mehmet Kara, Yüksel Kara, Serkan Kara, Ali Onaylı, Can Gücük, Yalçın Evren, Tamer Kaba ve Berke K., yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 17 bin 200 dolar, 1 milyon 972 bin 100 TL tutarında 25 senet ve çek, çok sayıda boş senet, 1 ruhsatsız tabanca, alacaklı listesinin bulunduğu defter, farklı kişilere ait tapu senetleri, araç satış sözleşmeleri ile dijital materyal ele geçirildi.

`EŞİMDEN BİLE BOŞANDIM´

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan çiftçi Ahmet Tevfik C., yıllar önce Yüksel Kara´dan aylık yüzde 10 faizle 20 bin lira borç aldığını, borcunu tarladaki mahsulünü topladıktan sonra ödeyeceğini söylediğini ancak bir türlü ödeyemediğini anlatarak, "Borcumu ödeyemeyince tarlamı istedi. O dönem şimdiki değeri 700 bin TL olan 20 dönümlük limon bahçemin tapusunu verdim. Sonrasında borç almaya devam ettim ve boş senede imza attım. Faizlerim birikince borcum arttı. Bunun üzerine bana, 600 bin TL değerindeki 10 dönüm üzerine kurulu çiftliğimi devrettirdi. Tehdit ve şantajları devam edince eşimden bile boşandım" dedi.

PARAYA İHTİYACI OLAN MESLEKTAŞLARINI YÖNLENDİRİYORMUŞ

Yine soruşturma kapsamında çete üyesi Mehmet Ali Şirin´in, İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde memur olduğu, bazı meslektaşları ile öğretmenleri çetenin ağına düşürüp, kişi başına 500 ila bin lira komisyon aldığı belirlendi.

KANSER HASTASI ANNESİ İÇİN ŞEBEKENİN AĞINA DÜŞMÜŞ

Çete liderlerinden Seyhan Yıldız´ın da Seyhan ilçesindeki oto galerisinde bulunan araçların hep aynı olduğu saptandı. `Oto galerici´ adı altında tefecilik yaptığı belirlenen Yıldız'dan bir mağdurun annesinin kanser tedavisi için faiz ile para aldığı ve boş senede imza attığı öne sürüldü.

MAĞDURLARA NOT KAĞIDI HAZIRLAMIŞLAR

Öte yandan çete üyelerinin, olası polis operasyonuna karşı mağdurlara, ifadelerinde söylemelerini istedikleri 4 sayfalık yazı verdikleri belirlendi. Çete üyelerinin, mağdurlara, "Bunlar yardıma muhtaç insanlara ellerinden geldiğince yardım ederler. Tefecilik yapmıyorlar. Bize borç para veriyorlar" yazılı notlar da vererek, telkinde bulundukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ali Şirin, Ayhan Yıldız, Seyhan Yıldız, Mehmet Can Yıldız, Mehmet Kara, Yüksel Kara, Serkan Kara, Ali Onaylı, Can Gücük, Yalçın Evren ve Tamer Kaba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Berke K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-20 10:18:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.