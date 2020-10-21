Sokak hayvanlarına yeni suluk

Seyhan Belediyesi ekipleri ihtiyaç duyulan 70 parka sokak hayvanları için otomatik suluk yerleştirdi.

Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce resmi “Gönüllü Hayvansever” belgesi olan ve daha önce belirlenmiş liste içerisinde yer alan vatandaşlara düzenli olarak yaptığı mama desteğini, pandemi sürecinde evlerinde teslim ederek sağlıyor. Belediye ekipleri, hayvan severlerin evine giderek hijyen kurallarına uygun şekilde mamaların teslimini tamamladı. Hayvanseverler teslim edilen mamaları sokaktaki canlara vermeye başladı.

Sokak hayvanlarının yemek ihtiyacının yanında su ihtiyaçlarının kalıcı olarak giderilmesi için çaba harcayan Seyhan Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan parklara otomatik suluk yerleştirdi. Her parka 2’şer 3’er tane olmak üzere ilk etapta ihtiyaç duyulan 70 parkta otomatik sulukların montaj işlemi tamamlanarak, sokak hayvanlarının kullanımına sunuldu. Otomatik sulukların ihtiyaç duyulan ve hayvan severlerin önermesi ile ilçenin değişik yerlerine de yerleştirilmesi planlanıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhanlının yaşam kalitesini artırmak için çalışırken, doğaya ve hayvanlara da sahip çıktıklarını hatırlattı. Belediye ekiplerinin sokak hayvanları için 84 değişik noktada besleme yaptığını aktaran Başkan Akay, şu ifadeleri kullandı:

“Belediye olarak ulaşamadığımız sokak hayvanlarına, hayvan severlerin desteğiyle ulaşıyoruz. Pandemi nedeniyle hayvan severlerin evine kadar mamaları götürüyoruz. Hayvan severlerde çevresindeki sokak hayvanlarını besliyor. Ayrıca sokak hayvanlarının birinci derecede ölüm nedeni olan susuzluğu önlemek için sulukları, otomatik suluklarla yeniliyoruz. Otomatik suluklarla sokak hayvanlarının suyu hiç eksilmeyecek. Kısaca Sokak hayvanları sokakta aç ve susuz kalmayacak.”

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