Adana’da kız kaçırma kavgasına 2 tutuklama Silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken olaya karışan 6 zanlıdan 2’si tutuklandı

Adana’da kız kaçırma yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olaya karışan 6 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ekim Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki İsmail Eroğlu olaydan 1 gün önce sevdiği 16 yaşındaki E.D.’yi kaçırdı. Daha sonra İsmail Eroğlu, kaçırdığı kızı ailesinin baskıları üzerine geri götürdü. Ancak kızın yakınları ile Eroğlu arasında kaçırma olayı yüzünden kavga çıktı.

Demirkıran ailesinden Mehmet Şerif (25), Kenan (32), Bekir (48), Fadıl (50), Osman (42) ve Ferdi (24), Hüseyin Eroğlu (27) ile Feyyaz Dündar’ı (28) silahla vurdu. Yaralanan iki şahıs Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bu olaylar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdiği operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Osman ve Mehmet Şerif Demirkıran tutuklanırken Fadıl, Kenan, Bekir Demirkıran ev hapsi aldı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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