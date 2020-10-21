Adana'da kız kaçırma kavgası: 2 yaralı



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2´si tutuklandı, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Merkez Seyhan ilçesinin Gülbahçesi Mahallesi´nde oturan İsmail Eroğlu (19), 16 Ekim günü kız arkadaşı 16 yaşındaki E.D.´yi kaçırarak evlerine götürdü. Eroğlu, ailesinin baskısı üzerine E.D.´yi evine bıraktı. Kızın yakınları ile Eroğlu arasında bu nedenle gerginlik çıktı. Olaydan bir gün sonra çıkan tartışmada, kızın ailesinden Kenan (32), Bekir (48), Fadıl (50), Osman (42) ve Ferdi (24) ve Mehmet Şerif D. (25), Hüseyin Eroğlu ile Feyyaz Dündar´ı (28) tabancayla vurup, otomobille kaçtı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada 6 şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman ile Mehmet Şerif D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-21 09:58:19



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