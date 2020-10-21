İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da iki grup arasında çıkan kavgada, Ali Barış U. (21), göğsünde bıçaklanarak yaralandı. Polis çık sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70432 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup, sokak ortasında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavga sırasında Ali Barış U., göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Kavganın ardından Ali Barış U. 'yu yaralayan saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı züerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ali Barış U., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgede arama yapan polis, aralarında bıçağı kullandığı öne sürülen şüphelinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2020-10-21 23:48:20



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