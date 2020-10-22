Aladağ'da öğrencilere 100 tablet

Adana'nın Aladağ İlçe Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, EBADestek noktalarında kullanılması için milli eğitim müdürlüğüne 100 adet tablet hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Gazi Yılancıoğlu, Aladağ'da yüz yüze ve uzaktan eğitim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda, ihtiyacımız olan tabletleri Belediye Başkanımız Mustafa Akgedik bizlere hediye etti" dedi.

Eğitime verdiği destekten dolayı Yılancıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’e plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.