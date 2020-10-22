Sanayicilere 15 milyon TL’lik kaynak AOSB Proje Destek Ofisi aracılığıyla bölgede faaliyet gösteren firmalara bir yılda 15 milyon TL’lik teşvik desteği sağlandı

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren ve global pazarda yerini almak isteyen firmaları teşvik, hibe ve destek programlarından faydalandırarak özgün ve doğru projeler üretmeleri için ara yüz oluşturma misyonu ile hizmet veren AOSB Proje Destek Ofisi aracılığıyla sanayicilere bir yılda 15 milyon TL’lik teşvik desteği sağlandı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından Kamu Kampüsü’nde konuk edildi.

Kıvanç, Polis İrtibat Noktası, Gümrük Müdürlüğü İrtibat Noktası, İŞKUR İrtibat Noktası, TCDD Taşımacılık İrtibat Noktası, AOSB Proje Destek Ofisi, Makine Mühendisleri Odası Adana Şube İrtibat Ofisi, AOSB KOSGEB Temsilciliği Ofisi, Çukurova Üniversitesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Temsilcilik Ofisleri ile 25 kişilik eğitim salonunun yer aldığı 3 katlı Kamu Kampüsü binasının hükümet konağı niteliğinde olduğunu belirterek, ADASO olarak burada yapılan tüm çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, burada sanayicilere tek çatı altında hizmet verilmesinin özellikle zaman kazanımı açısından büyük kolaylık sağladığını belirterek, “Atalarımızın dediği gibi vakit nakittir. Sanayicilerimizin işini kolaylaştırıp, tüm enerjilerini üretime, istihdama ve ihracata yönlendirmelerine fırsat sunma gayretindeyiz” dedi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar da Proje Ofisi’nde; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile güzel bir işbirliği yapıldığını, burada Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen’in koordinatörlüğünde çok değerli çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Akpınar, Proje Ofisi ile sanayicilere bedelsiz hizmet verildiğini, amaçlarının firmaları rekabete dayalı ve verimli bir yapıya kavuşturarak, ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi olmalarına katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Sanayicilerin büyümeleri ve gelişimine yönelik VAP ve TEVMOD ile ArGe projeleri konularında sürekli destek verildiğini belirten Akpınar, şöyle devam etti:

“Firmaların isteği üzerine checkup hizmetleri ve AB Projeleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bunların yanı sıra TUBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvikleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılıp, bu teşviklerden en etkili şekilde faydalanmaları amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar sonucu şu ana kadar 15.000.000 TL’nin üzerinde destek verilmiştir.”

Akpınar, öncelikle sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının belirlediğini, ardından birebir görüşmelerle hazırlanan raporları sunduklarını, bunların yanı sıra eğitim programları düzenlenerek sanayicilerin yönlendirildiğini sözlerine ekledi.

AOSB Proje Ofisi Koordinatör Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ise yaptığı sunumda, ofisin; Ulusal ve Uluslararası programlar aracılığı ile gerçekleştirilen ArGe ve inovasyon projeleri, ARGE / Tasarım Merkezi Kurulum ve sürdürme hizmetleri, KOSGEB ve Bakanlık kapsamında hibe proje ve destekleri konusunda hizmet prensibi ile faaliyet gösteren bir birim olduğunu belirtti.

Firma ziyaretlerindeki birebir görüşmede hangi kuruluşun hangi destekten faydalanabileceği konusunda bilgilendirme yapıldığını belirten Doç. Dr. Demirdelen, bugüne kadar destek olunan AB Projeleri konusunda da ayrıntılı bilgiler verdi.

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