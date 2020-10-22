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Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirip uyarılarda bulundu

İHA

Polisten, maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık uyarısı Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirip uyarılarda bulundu

Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske, mesafe, kadına şiddet ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirip uyarılarda bulundu.
Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'ne polis merkezi amirliğinin kurulması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü halkı bilinçlendirmek üzere harekete geçti. Polis ev ev, sokak sokak, kahvehane kahvehane gezerek vatandaşları önce yeni tip korona virüs nedeniyle maske takmaları ve mesafeye uymaları konusunda uyardı. Maskesi olmayan vatandaşlara polis maske verdi. Maskesini yüzü yerine aracının dikiz aynasına takan bir sürücü de polis tarafından uyarıldı. Polis maske ve mesafenin yanı sıra vatandaşı dolandırıcılık, hırsızlık ve kadına şiddet konularında da uyardı. Polis bir kahvehanede kadına şiddete karşı broşür dağıttı. Vatandaşlar polisin kendilerinin yanında olmasından memnuniyet duyduklarını, onların gelmesiyle birlikte Doğankent’e huzur geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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