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Gülen öğretmenin azmi Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir köy okulundaki kadın öğretmen mart ayından bu yana uzaktan eğitim almak zorunda kalan ancak internet olmadığı için eğitimde geri kalan öğrencilerinin evlerini tek tek gezip bahçede eğitim vererek onlara destek oluyor Öğretmen Gülen Şenelli: “Öğrencilerim geçen yıl birinci sınıftı temellerini çok iyi vermem gerekiyordu ancak virüs nedeniyle veremedim” “Bu açığı gidermem için bu yıl bahçede eğitim yaparak açığı kapatmaya çalışıyorum”

İHA

Gülen öğretmenin azmi Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir köy okulundaki kadın öğretmen mart ayından bu yana uzaktan eğitim almak zorunda kalan ancak internet olmadığı için eğitimde geri kalan öğrencilerinin evlerini tek tek gezip bahçede eğitim vererek onlara destek oluyor Öğretmen Gülen Şenelli: “Öğrencilerim geçen yıl birinci sınıftı temellerini çok iyi vermem gerekiyordu ancak virüs nedeniyle veremedim” “Bu açığı gidermem için bu yıl bahçede eğitim yaparak açığı kapatmaya çalışıyorum”

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir köy okulundaki kadın öğretmen mart ayından bu yana uzaktan eğitim almak zorunda kalan ancak internet olmadığı için eğitimde geri kalan öğrencilerinin evlerini tek tek gezip bahçede eğitim vererek onlara destek oluyor.
Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye’de de ilk vakanın 11 Mart’ta görülmesinin ardından yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilmesinin ardından bir çok köyde olduğu gibi Adana’nın Ceyhan ilçesinin Kurtpınarı Toros Tarım İlkokulunda okuyan öğrencilerde köyde internet olmadığı için eğitimlerinden geri kaldı. Bu yıl da virüs nedeniyle eğitimöğretimin önce yüz yüze başlamaması daha sonra da haftada sadece iki gün yüz yüze eğitim olmasından dolayı çocukların yetirince eğitim alamadığını ve geri kaldığını düşünen öğretmen Gülen Şenelli, çocuklara okulun dışında da eğitim vermeye karar verdi. Öğretmen Şenelli çocukların eğitimden geri kalmaması ve aradaki açığı gidermek için ev ev gezerek bahçeleri okula çevirdi. Şenelli evleri yakın olan öğrencileri 3 gruba ayırarak bunları da bahçesi müsait olan bir eve toplayıp burada yüz yüze eğitime maske ve mesafe kuralına uyarak devam ettirdi.
Şenelli, geçen yıl birinci sınıfları okuttuğunu, bu öğrencilerin temelinin çok iyi olması gerektiğini ancak virüsten dolayı bunun mümkün olmadığını belirterek, “Bizim köyümüzde internet alt yapısı yetersiz olduğu için 31 Ağustos’tan itibaren telafi eğitimleri yapılmaya başlandı. Biz, canlı derslerde sıkıntı yaşadığımız için köy evlerimize tek tek giderek her gün bir öğrencimizin evinde eğitim vermeye başladık. Öncelikle velilerim ile istişare ettik, sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı oluşturabilir miyiz diye. Daha sonra ortamın uygun olduğunu görünce önce müdürümüze söyledim. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün izni ve destekleriyle sayesinde biz bu eğitimlere başladık. Bizler fiziki mesafeyi koruyarak mümkün olduğu kadar yoğun bir şekilde sosyalleşmelerini istedik ve buna olanak tanıdık. Şu an çok eğleniyorlar, bazı zamanlar kedi, köpek ve kuşlar bizim derslerimize eşlik ediyorlar” dedi.
Şenelli şöyle devam etti:
“Okuldaki eğitimlere göre yüzde 90 oranında verim aldık. Çocuk ile göz teması kurup yüreğine dokunmamız lazım, ben onların yüreğine dokunduğumu hissediyorum ve onlardan da o enerjiyi alıyorum. 2 haftada bir sınavlarımızı da yaptık ve gördük ki sonuçları çok güzel olmuş. Mesleğe başlarken bize verilen belgede şöyle yazar, 'her yerde her şartta eğitim verebilir, öğretmenlik yapabilir' ve bunu bütün öğretmen arkadaşlarım bilir. O yüzden biz her ortamda her şartta eğitim verebiliriz."
Öğrenci Ela Göregen ise, “Biz sağlığımız için bahçede eğitim yapıyoruz. Bizim internetimiz çekmiyor o yüzden ders yapamıyoruz. Öğretmenimiz bize bahçede ders yaptırıyor bu yüzden çok mutluyuz. Ortamımız çok güzel” diye konuştu.
Veli Meryem Göregen de, “Böyle bir öğretmenimiz olduğu için çok mutluyuz. Köy yerinde olduğumuz için internet çekmiyor, çok başvuru yaptık ama altyapı olmadığı için olmuyor. Öğretmenimizden böyle bir teklif gelince biz koşarak yaklaştık. Bu virüs ortamında bütün tedbirlerimizi alıp sosyal mesafeyi koruyarak güzel bir eğitim süreci geçirdik. Çocuklarımız eğitim sürecinden geri kalmadı çok mutluyuz” dedi.
Ceyhan Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, öğretmenin velilerin bahçesinde verdiği eğitimleri hem denetledi hem de öğretmeni azminden dolayı her yeri okul yapmasından dolayı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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