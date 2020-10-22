Erzincan´daki cinayetin 2 şüphelisi, Adana'da saklandıkları villada yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ERZİNCAN´da, Önder Ozan´ın (36) tabancayla öldürüldüğü saldırıya karıştığı öne sürülen Süleyman S. ile Orhan K., Adana´da yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
Olay, 14 Ağustos günü Erzincan´ın Mertekli Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Önder Ozan (36), aralarında husumet olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla göğsünden vurulan Ozan, hayatını kaybetti. Olayın ardından teslim olan 2 şüpheli, tutuklandı. Polis, yaptığı çalışmada iki şüphelinin daha olaya karıştığını belirledi. Erzincan polisi, diğer şüphelilerin Süleyman S. ile Orhan K. olduğunu ve Adana´ya kaçtıklarını saptadı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet ve İnfaz Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi´nde bir villada saklandıklarını belirleyen polis, yaptığı baskında Süleyman S. ile Orhan K.´yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman S. ile Orhan K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-22 10:19:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.