Tartışmalı sahra hastanesi kurulduğu öne sürülen alanda 'Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı' düzenlenecek



ADANA, (DHA)ADANA Büyükşehir Belediyesi'nin, pandemi sürecinin başlarında 'Sahra Hastanesi' olarak düzenlediğini duyurduğu fuar alanında, 19-22 Kasım tarihleri arasında Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı'nın açılacağı açıklandı.

Türkiye genelinde salgınının başladığı günlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 4 Nisan günü koronavirüs salgınına karşı aldıkları acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve hastanenin kullanıma hazır olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başkan Karalar'ın kısa sürede bin yataklı 'Sahra Hastanesi' kurduğunu bildirdi. 'Sahra Hastanesi' kentte tartışmalara neden oldu. O dönem konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğunu, bu alanda bin yataklı hastanenin bulunmadığını, gerekli tıbbi donanımların olmaması nedeniyle sağlık hizmeti açısından uygun şartlar taşımadığı belirtildi. Bina, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tıbbi donanımların olmaması, sağlık hizmeti açısından uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle mühürlendi.

ERDOĞAN: MİLLETLE DALGA GEÇMEKTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan'da yaptığı açıklamada; sahra hastanesinin fuar merkezinde paravanlarla oluşturulan bölmelerden ibaret olduğunu belirterek, "Ortada hastane yok. Bir fuar alanını hastane diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Bu, her şeyden önce milletle dalga geçmektir" demişti.

KOZMETİK-GÜZELLİK FUARI DÜZENLENİYOR

Adana Büyükşehir Belediyesi, söz konusu fuar alanında 1922 Kasım tarihleri arasında Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı düzenleneceğini kentte birçok noktaya afişler asarak duyurdu.

Sahra hastanesinin olduğu öne sürülen binada yeniden fuar düzenleneceğini duyuran afişler tartışma yarattı. Atıl halde duran fuar alanı, kasım ayında gerçekleşecek olan etkinlikle birlikte Adanalıları ve çevre illerdeki misafirleri ağırlayacak. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2020-10-22 12:28:45



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