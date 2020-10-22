İmamoğlu´nda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sevinçli Mahallesi'nde çıktı. Mahalle muhtarı Davut Akbulut'un evinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü. Akbulut´un evi yangında kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇİK

2020-10-22 19:46:55



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