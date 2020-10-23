Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin korona virüse yakalandı

Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Çukurova Belediyesi Başkan Soner Çetin sosyal medya hesabından, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Çetin yaptığı paylaşımda, ”Değerli hemşehrilerim, Covid19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere." dedi.

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