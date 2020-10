Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, Sercan Bozkurt'un (33) oturduğu apartman dairesinin önüne koyduğu bisiklet, binaya giren kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın kapısının uzaktan kumanda sistemiyle açıldığını, buna rağmen hırsızın rahatça içeri girdiğini kaydeden Bozkurt, "Apartmandan biri hırsıza kapıyı açtı diye düşünüyorum" dedi.

Olay, 12 Ekim günü saat 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi´nde meydana geldi. Bir depoda işçi olan evli ve 2 çocuk babası Sercan Bozkurt, bisikletiyle saat 22.30 sıralarında işten döndü. Bozkurt, ikinci kattaki evine çıkıp, bisikleti de kapısının önüne bıraktı. Yaklaşık yarım saat sonra apartmana giren kimliği belirsiz kişi, Bozkurt´un bisikletini çaldı. Hırsızlık anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir süre sonra çöpü atmak için kapıyı açan Bozkurt, bisikletinin çalındığını fark edince polisi aradı. Adrese gelen polis ekibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'NORMALDE APARTMAN KAPISI ÇİPSİZ AÇILMAZ'

Çalınan bisikletini 6 ay önce aldığını ve oğlunun bisikletiyle birlikte her zaman evinin önünde durduğunu kaydeden Sercan Bozkurt, güvenlik kamerasını incelediğinde şüphelinin apartmanın giriş kapısını zorlanmadan açtığını ve içeriye elini kolunu sallayarak girdiğini gördüğünü söyledi. Apartman kapısının çip gösterilerek açıldığını ve hırsızın bu kadar kolay içeriye girmesinin kendisini çok şaşırttığını dile getiren Bozkurt, "Normal şartlarda bu imkansız. Açıkçası ben apartmandan birinin hırsıza kapıyı açtığını düşünüyorum. Kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum ama normalde çip ile açılan kapının hırsız gelince ne hikmetse direkt açılması beni şaşırtıyor. Ben sadece bisikletin derdinde değilim. Üzüldüğüm nokta bir insanın bu duruma düşmesi ve bir bisiklet için hırsızlık yapması. Yazık diyorum" diye konuştu.

Polisin, bisikletini bulacağına inandığını belirten Bozkurt, söz konusu şüphelinin cezasını çekmesini istediğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKEser PAZARBAŞI

2020-10-23



