Atlı polisler devriyeye çıktı, Adanalılar öz çekim yaptı



Rüşan Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Büro Amirliği ekipleri, göreve başladı. Park ve bahçelerde, stadyum çevresinde, resmi törenlerde ve toplumsal olaylarda görev alacak olan atlı birliklerin şehir turuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar öz çekim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Büro Amirliği ekipleri, göreve başladı. İlk olarak 1995 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan atlı polis birliği, ardından birçok kentte de görev almaya başladı. Atlı birliklerde görevli 6 polis, 4 aylık eğitim ardından başarılı olduktan sonra Adana´daki ilk görevlerine Merkez Park´ta çıktıları ilk devriye ile başladı. Park içerisinde tatbikat da gerçekleştiren atlı polislerin, önleyici hizmette görev alacağı, park ve bahçelerde, stat çevresinde ve toplumsal olaylarda görev yapacağı öğrenildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Seyfullah Özdemir, atlı birliklerin, kalabalıklar üzerinde etkili faaliyet noktasında araç ve yaya personelden daha fazla ön plana çıktığını belirterek, özellikle agresif kalabalıklar, maçlarda bir araya gelen taraftar gruplarına müdahale noktasında büyük avantaj sağladığını söyledi.

Atlı Polis Grup Amiri Mahmut Kılınç ise atlı polislerin toplumsal olaylarda etkin bir müdahale sağlaması için görev aldığını belirterek, "Toplumsal olaylar ve devriye görevleri sürdürüyoruz. Bu noktada teorik ve pratik eğitimlerimiz süreklilik arz ediyor. Atların fiziki yapılarının yüksek olması nedeniyle kalabalıkları kontrol altına alma yolunda etkin bir rol oynuyoruz. Yaya devriye personeline göre daha hızlı hareket etmesi nedeniyle, müdahale kuvveti de yüksek oluyor" diye konuştu.

ATLI POLİSLERLE ÖZ ÇEKİM YAPTILAR

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde de devriye görevi yapan atlı polislere, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Atlı polislerle öz çekim yapan vatandaşlar, şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Ailesiyle gezintiye çıkan minik Deniz Açıkgöz (4), atları sevdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-23 11:46:02



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