Kozan’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orçan Mahallesindeki kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede saat 10.30 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangına, 2 helikopter ve karadan da çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları sürüyor.

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