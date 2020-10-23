Adana'da orman yangını Kozan ilçesindeki yangına erken ve hızlı müdahale, kızılçam ormanlarını kül olmaktan kurtardı

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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Orçan Mahallesinde çıkan orman yangını erken ve hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangın ihbarının ardından kısa bir süre içinde yangın bölgesine ulaşan ekipler havadan 2 helikopter 10 arazöz ve 60 yangın söndürme orman işçisi ile birlikte alevlere müdahale etti. Kıza sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

1 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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