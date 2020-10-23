Kadın kanserlerinin yüzde 30’undan fazlası meme kanseri Annesi ya da birinci dereceden yakınları hastalığa yakalanan kadınlarda risk 3 kat artıyor

Acıbadem Adana Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cemil Dalay, meme kanserinin kadınlarda görülen tüm kanserlerin yüzde 30’undan fazlasını oluşturduğuna dikkat çekerek, “Meme kanseri, üzerinde önemle durulması gereken bir halk sağlığı sorunudur. Bireysel ve toplumsal olarak büyük yaralar açar. Bu nedenle toplumun bilinçlenmesini sağlamak önemli” dedi.

Prof. Dr. Cemil Dalay, meme kanseri risk grubunun en önemli etmeninin, ailede bu hastalığın görülmesi olduğunu belirterek, "Annesi ya da birinci dereceden yakınları bu hastalığa yakalanan kadınlarda risk 3 kat artıyor. Bu şekilde daha fazla sayıda kadının meme kanserine yakalanması da risk grubunun sürekli genişlemesi anlamına geliyor. Ailevi geçişin yanı sıra erken adet görme, geç menopoza girme, sigara, hareketsizlik ve şişmanlık da hastalığa yakalanma oranını yükseltiyor" diye konuştu.

Yaş ilerledikçe riskin arttığını, özellikle 5060 yaş aralığında hastalığın görülme sıklığının en yüksek seviyeye çıktığını anlatan Prof. Dr. Cemil Dalay, şöyle devam etti:

"Meme kanserini önlemek henüz mümkün değil ancak erken tanı tedavi başarısının temel belirleyicisi olduğu için bilinçli olmak neredeyse hastalıktan korunmak anlamına geliyor. Korunmada temel ilke kişilerin bilinçlenmesini ve kendi kontrollerini kendilerinin yapmasını sağlamak, şüpheli durumlarda artık çevremizde pek çok hastanede bulunan meme sağlığı merkezlerine ulaşmasını sağlamaktır. Çünkü erken tanı hayat kurtardığı gibi tedavideki yöntemlerimizi de etkiler. Bu sayede gelişmiş tekniklerle meme kaybı olmadan tedavi yapılabilir. İlerlemiş evrelerde dahi plastik cerrahi yöntemleri ile meme yeniden oluşturuluyor."



Meme kanseri belirtileri

Erken tanı söz konusu olunca kadınların kendi kendine muayeneleri ve düzenli doktor kontrollerinin önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Dalay, "Kendi kendine muayenede memede sert ağrısız kitle, meme boyutlarında değişiklik, çökme, kanlı veya kansız akıntı, koltuk altında ağrısız şişlik gibi belirtiler vakit geçirmeden doktora gidilmesi gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Memede görülen hastalıkların sadece kanser olmadığının da altını çizen Dalay, “Meme kanserinin dışında kadınlarda azımsanmayacak ölçüde estetik kaygı duyulan şekilsel değişiklikler oluşuyor. Bunların bir kısmı hormonal, genetik, gelişimsel, beslenme alışkanlıkları veya yapısal nedenlerle ortaya çıkan meme küçüklüğü, büyüklüğü ve asimetrileridir. Her ne sebep olursa olsun gerekli tıbbi meme kontrolleri yapılmak kaydıyla bu sorunlar gideriliyor. Yapısal sağlığı düzeltilen meme kişinin ruhsal sağlığının da düzelmesine yardım eder” şeklinde konuştu.



Erkeklerde görülen sorunlar

Meme sadece kadınlara mal edilen bir organ olsa da erkeklerde de çeşitli sağlık sorunlarını gündeme getirebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cemil Dalay, şunları kaydetti:

"Çok düşük oranda görülse de meme kanseri de bu sorunlardan biri. Ayrıca genç yaşta beslenmeye bağlı olarak veya genetik yatkınlıktan kaynaklanan jinekomastinin (erkeklerde meme dokusunun genişlemesi veya şişmesi) şikayetlerin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bu sorun belirlenecek rekonstrüktif plastik cerrahi yöntemlerle çözülebilir."

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