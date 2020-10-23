Adana'da orman yangını

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.
İlçeye bağlı Orçan Mahallesi Dağılcak mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve 60 personelle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL
2020-10-23 15:14:11
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