Adana'da orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

İlçeye bağlı Orçan Mahallesi Dağılcak mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve 60 personelle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2020-10-23 15:14:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.