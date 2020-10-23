Adana´da helikopterli 'maske' uygulaması

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA Emniyet Müdürlüğü'nün helikopterli trafik uygulamasında, araçta maske takmadığı belirlenen sürücü ve yolculara 900 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda, helikopter destekli trafik kural ihlali ve maske uygulaması yaptı. Uygulama sırasında helikopter yolda havadan kural ihlali yapanları tespit edip, yerdeki ekiplere bildirdi. Kural ihlali yapan sürücü ve yolculara, uygulama noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı. Sürücü ve yolculara genelde maske kuralına uymamaktan 900 TL ceza kesildi. Maske kuralına uymayan vatandaşlar çeşitli bahaneler üretti ancak cezadan kaçamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-23 17:55:19



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