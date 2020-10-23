Engelli anne ve babasına bakmak için okulunu bıraktı Adana’da 17 yaşındaki Yağmur, fiziksel engelli babasıyla zihinsel engelli annesinin eli ayağı oldu Elektriği kesik 2 odalı derme çatma bir evde yaşayan aile hayırseverlerden yardım bekliyor

Adana’da 17 yaşındaki Yağmur Aslan, fiziksel engelli babasıyla zihinsel engelli annesinin bakımı için okulunu bırakarak onların eli ayağı oldu. 2 odalı derme çatma bir evde yaşayan aile hayırseverlerden yardım beklerken, genç kız da okuyamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

8 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası sağ bacağı kesilen İsmail (58) ve doğuştan yüzde 50 zihinsel engelli Figen (49) Aslan çifti 29 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 5 kızları dünyaya geldi. Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde İsmail Aslan’a miras kalan 2 göz odalı evde kalan ailenin hayatı 2 yıl önce baba Aslan’ın sol ayağının da şişip kangren olması nedeniyle altüst oldu. Öncesinde lokantalarda çalışıp ailesine bakan Aslan, diğer ayağının da kangren olması nedeniyle çalışamaz hale geldi.

Ailenin 5 kızından 2’si evlenirken en büyük çocukları Ceylan (27) ise gündelik işlerde çalışarak evine destek olmaya çalışıyor. 14 yaşındaki Gümüş ise ortaokulu bitirip maddi imkansızlıklar nedeniyle liseye gidemezken, 17 yaşındaki Yağmur da 2 yıl önce okulunu bırakıp ailesinin bakımını üstlendi. Engelli çift devletten toplam bin lira engelli maaşı alırken maddi imkansızlıklar nedeniyle elektrik faturalarını da ödeyemedi. Elektrik kesme ve cezalarla birlikte toplam 20 bin lirayı bulan borç nedeniyle de ailenin 2 hafta önce elektrikleri yeniden kesildi.

Gündüz gün ışığından yararlanarak evlerinde oturan aile, akşamlarıysa mum ışığında oturarak vakit geçiriyor. Aile, çamaşırlarını da komşularında yıkarken, hayırseverlerden destek bekliyor.



“Elimizden hiçbir şey gelmiyor”

Yaşadıkları zor durumu anlatan Yağmur Aslan, “2 haftadır elektriğimiz yok. Çok zor durumdayız. Ben okulumu bıraktım anne ve babama bakmak için. Okuyamıyorum. Ablamın birisi gündelik işlere gidiyor. 2 ablam zaten evli. Onların da çok yardımı olmuyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. 20 bin lira elektrik borcu birikti. Gelip kestiler. Geceleri mum yakıp öyle yemek yiyoruz. Çamaşır makinemiz çalışmıyor. Zor durumdayız. Aylık devletimiz bin lira veriyor ama o da yetmiyor. Ben sadece elektriğimiz bağlansın istiyorum” diye konuştu.

Baba İsmail Aslan ise çalışamadığı için zor durumda olduklarını söyleyerek, “Çocukları da okutamadım. Ben de çalışamıyorum. Kimse işe almıyor. Geceleri mezarda gibiyiz. Bu elektriğimizi halletsinler bizim için yeter” ifadelerini kullandı.

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