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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana’ya getirildi

İHA

Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana’ya getirildi

Adana merkezli 4 ilde gerçekleştiren dolandırıcılık operasyonunda kendilerini vali olarak tanıtıp entübe cihazı alacaklarını söyleyen ve gözaltına alınan 7’si kadın 13 kişi, Adana’ya getirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetinin iş adamlarını arayarak kendilerini vali olarak tanıttıklarını, koronavirüs mücadelesi kapsamında kullanılmak üzere tıbbi cihazlar alınacağını yalanını söyleyerek dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Bunu üzerine Adana merkezli, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da 13 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Şafak vakti 15 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 7’si kadın 13 kişide gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar Adana’ya getirildi. Zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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