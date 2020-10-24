Adana´da sahte içki ile kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 294 bin TL olan 800 litre sahte içki, 60 litre etil alkol, 950 paket kaçak sigara, 2 bin 780 kaçak puro ve 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen 4 ayrı adrese baskın yaptı. Aramalarda piyasa değeri 294 bin TL olan 800 litre sahte içki, 60 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 800 litre kaçak akaryakıt, gümrük kaçağı olan 950 paket sigara ve 2 bin 780 puro ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-24 09:58:12



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