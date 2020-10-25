Adana’da 220 şişe sahte içki ele geçirildi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da bir eve yapılan baskında 220 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır 220 şişe sahte viski ele geçirildi. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.