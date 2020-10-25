Börekçiye silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Börekçiye silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

İHA

Adana'da haraç meselesi yüzünden börekçiye silahlı saldırı yaparak 2 kişiyi yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Börekçiye silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Adana'da haraç meselesi yüzünden börekçiye silahlı saldırı yaparak 2 kişiyi yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesindeki bir börekçi de 10 Ekim’de meydana geldi. İddiaya göre, Ümit K.’nın (27) silahlı saldırısı sonrası iş yeri sahibi Serdar B. (26) ve çalışanlardan Cuma K. (32) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada zanlı Ümit K. yakalandı. Zanlının börekçiye silahlı saldırıyı iş yeri sahibinin haraç vermemesi üzerine yaptığı öne sürüldü. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da 220 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da 220 şişe sahte içki ele geçirildi
Ressam Müge Süel, “Dans” konulu kişisel resim sergisini açtı
YEREL HABERLER Ressam Müge Süel, “Dans” konulu kişisel resim ...
Engelli anne- babasına bakmak için doktorluk hayalinden vazgeçen Yağmur, yardım bekliyor
YEREL HABERLER Engelli anne- babasına bakmak için doktorluk ...
Evine izinsiz giren kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Evine izinsiz giren kişi tarafından silahlı saldırıya ...
Evinde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Evinde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroini 'Uzi' buldu (2)
YEREL HABERLER İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo ...
İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı `Uzi´ buldu
YEREL HABERLER İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo ...
Ekskavatörün altına gizlenmiş 51 kilo eroini "Uzi" buldu Adana’da tırın üzerindeki ekskavatörün alt kısmına gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ekskavatörün altına gizlenmiş 51 kilo eroini "Uzi" ...
Dolandırıcılar öyle bir teklifle mesaj attı ki Adana’da Yusuf Tepe isimli bir vatandaşın telefonuna gelen dolandırıcılık mesajı pes dedirtti Yurt dışı numarasından banka kartlarını kiralamayı teklif eden dolandırıcılar kart başına bin lira teklif etti Yusuf Tepe, savcılığa suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Dolandırıcılar öyle bir teklifle mesaj attı ...
Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da kaçak içki ve sigara operasyonu
İş insanını Vali Yerlikaya´nın ismini kullanarak 20 bin lira dolandırmışlar
YEREL HABERLER İş insanını Vali Yerlikaya´nın ismini kullanarak 20 ...
Adana´da sahte içki ile kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da sahte içki ile kaçak sigara ve akaryakıt ele ...
Sahte İstanbul Valisi 20 bin lira dolandırdı Adana merkezli operasyonda kendilerini vali olarak tanıtıp iş adamlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların İstanbul Valisi olarak aradıkları iş adamından da 20 bin lira para aldığı belirlendi
YEREL HABERLER Sahte İstanbul Valisi 20 bin lira dolandırdı Adana ...
Polis korna çalmayın diye uyardı çalanlara ceza yazdı
YEREL HABERLER Polis korna çalmayın diye uyardı çalanlara ceza yazdı
Solucanlara gözü gibi bakıyor Tanıdığı bir profesörün önerisi ile solucan gübresi üretimine başlayan Hasan Akçoban, 150 metrekare alanda 2016 yılından beri organik solucan gübresi üretiyor
YEREL HABERLER Solucanlara gözü gibi bakıyor Tanıdığı bir profesörün ...
'Pazar değil, sanki korona partisine geldik'
YEREL HABERLER 'Pazar değil, sanki korona partisine geldik'
Çocuklarda empati için engelli oyuncak bebek üretiyor
YEREL HABERLER Çocuklarda empati için engelli oyuncak bebek üretiyor
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten ...
Polisten kaçan hırsız inşaattan düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan hırsız inşaattan düşüp yaralandı
Restoranda tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Restoranda tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Restoranda yemek yerken taştığı kişilerce tüfekli saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Restoranda yemek yerken taştığı kişilerce tüfekli ...
Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana’ya getirildi
YEREL HABERLER Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana’ya ...
Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon: 13 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 ...
Restoran çıkışı silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Restoran çıkışı silahlı saldırıya uğrayan kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X