Haraç vermeyen börekçi ile çalışanını vuran şüpheli tutuklandı

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ADANA, (DHA)ADANA´da, haraç vermek istemediği gerekçesiyle börek salonu işletmecisi Serdar B. (26) ile çalışanı Cumali K.´yi (32) tabancayla yaraladığı öne sürülen Ümit K. (27), mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Ekim´de saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki börekçi salonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu börek salonu işletmecisi Serdar B. ile çalışan Cumali K. yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken, yaralılar çevredekilerin ihbarıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, Serdar B. ile Cumali K.´yi yaralayan saldırganın Ümit K. olduğunu belirledi. Haraç vermedikleri için Serdar B. ile Cumali K.'yi yaraladığı öne sürülen Ümit K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2020-10-25 11:17:12



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