Vali Elban, Kiteboard alanı ile Yumurtalık Lagünü’nde incelemelerde bulundu

Vali Süleyman Elban, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Yumurtalık ilçesine bağlı Haylazlı Mahallesi’ndeki kiteboard alanında incelemelerde bulundu.

İlgililerden kiteboard'da bulunan imkanlar, gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgiler alan Vali Elban, ardından Yumurtalık Lagünü Milli Parkı’nda incelemelerde bulundu. Vali Elban, “Adana denildiğinde akla ilk gelenler kebap ve zengin mutfağı oysaki ilimizin muazzam güzellikte sahilleri ve doğal güzellikleri de var. Adana merkezine yakın bir konumda bulunan Haylazlı sahili de bunlardan biri. Burada bulunan kiteboard alanı temiz denizi ve sunduğu imkanlarla Türkiye’deki kiteboard noktaları arasında oldukça önemli bir yere sahip. Aynı zamanda Yumurtalık ilçemizde bulunan Yumurtalık Lagünü Milli Parkı da birçok bitki ve hayvan türünün bulunduğu doğal güzelliği olan bir alan. Dolayısıyla kentimiz zengin mutfağı, sıcakkanlı insanları, tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeli yüksek olan bir şehir” dedi.

Vali Elban'ın ziyaret ve incelemeleri sırasında Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.