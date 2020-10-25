TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Tuzlaspor: 3 (Maç sonucu)

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TFF 1. Lig’in 7. haftasında Adanaspor, Tuzlaspor’u ağıladı. Mücadele konuk takımın 31 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar

7. dakikada Pucko'nun ceza yayına yakın bir noktada rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci son anda köşeden topu kornere çeldi.

26. dakikada organize gelişen Adanaspor atağında Eren Keleş'in ceza sahasına ortasında Ergin Keleş gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 10

42. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rosario'nun şutu kaleci Karacic'ten sekerek Aosman’nın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 11

54. dakikada sağ kanattan Rosario'nun ortasında kaleci Burak'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Onur meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 12

65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozgegovic gelişine vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kurtardı.

79. dakikada Adanaspor atağa çıkarken topu bir anda önünde bulan Rosario ceza sahası dışından gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 13



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Direnç Tonusoğlu xx, Oğuz Terzi xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Adanaspor: Karacic x (Burak Çapkınoğlu dk. 52 x), Furkan xx (İsmail Erdoğan dk. 76 x), Donkor x, Hakan xx, Canberk xx, Tevfik xx, Atalay x (Ismaeel dk. 63 x), E.Keleş xx (Belem dk. 75 x), Celil x, Ergin xx (Berkan Fırat dk 75 x), Ozegovic xx

Yedekler: Umut Sözen, Ahmet Bahçıvan, A.Belem, E.Korkmaz, B. Firat, İsmail Erdoğan, Ryna

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Tuzlaspor: Haydar xx, Samet xx, İsmail xx, Tarık xx, Ferhat xx (Onur Ayık dk. 46 xx), Aykut xx (Arif dk. 73 x), Aosman xxx, Pucko xx (Vedat dk 78 x), Gökcan xx (Segbefia dk. 88 ?), Cajic xx, Roserio xxx (Can Özcan dk 88 x)

Yedekler: Yohou, Segbefia, Arif Morkaya, Vedat Bora, Angeler, Can Özcan

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Ergin Keleş (dk. 26) (Adanaspor), Aosman (dk. 42), Onur Ayık (dk. 54) Rosario (dk. 79) Tuzlaspor

Sarı Kartlar: Rosario (Tuzlaspor), Tevfik (Adanaspor)

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