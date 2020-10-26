Hafif ticari araç tamirciye girdi Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tamirciye girerken 3 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

En büyük Türk İslam mezarlığı burada!

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tamirciye girerken 3 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Barkal Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki tamirciye girdi. Tamirde olan polis aracına çarparak duran hafif ticari aracı son anda fark eden 3 kişi kaçarak kurtuldu.

Kazan anı ve şahısların kaçması ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.