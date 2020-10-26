17 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Adana’da annesi tarafından ölü olarak bulunan gencin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü

Adana’da 17 yaşındaki bir genç, annesi tarafından odasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi E.Ö. babasıyla dün markette gece saat 23.00’a kadar çalıştıktan sonra evlerine geldi. E.Ö., bir süre sonra yatmak için odasına geçti.

Sabah işe gitmesi gereken saatte kalkmayınca gencin annesi odasına girip onu uyandırmak istedi. Ancak genç uyanmayınca anne hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis gerekli incelemeyi yaptıktan sonra gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından gencin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

Polisin yaptığı ilk öncelemede E.Ö.’nün vücudunda kesici ve delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

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