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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğru: "Milli servetimiz süt ineklerini kestirmeyelim"

İHA

Doğru: "Milli servetimiz süt ineklerini kestirmeyelim"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, süt fiyatının son bir yıldır değişmemesi nedeniyle yetiştiricilerin süt sığırlarını kesime gönderdiğini söyledi.
Mutlu Doğru, beslenme açısından öneminin yanı sıra, et ve deri üretimi için de önemli bir kaynak olan süt sığırcılığındaki girdi maliyetlerinde artış olmasına rağmen, süt fiyatlarının 11 aydan beri değişmediğini, üreticilerin oluşan zararı artık karşılayamadığını ve ayakta kalma savaşını kaybetmek üzere olduklarını söyledi.
Süt fiyatları artmayıp, yem ve diğer girdi fiyatları aşırı yükselince yetiştiricilerin süt sığırlarını kesime göndermeyi daha cazip gördüğünü belirten Doğru, “Milli servetimiz süt ineklerini kestirmeyelim” çağrısında bulundu. Doğru, “Süt hayvancılığında krizi önlemek için öncelikle yeni fiyat 15 Kasım’dan geçerli açıklanmalı. Yem bitkisi, buzağı, analiz ve arilik gibi destekler yıl sonuna kadar ödenmeli. 30 kuruşluk prim 2020 Temmuz ayından başlayarak verilmeli ve ödemeler Kasım sonundan itibaren her ay yapılmalı. Hayvancılık kredi vadeleri 6 ay uzatılmalı. Hayvan varlığı listelerine göre hayvan başı kesif yem desteği verilmeli. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yem sanayisine ucuz hammadde temin etmeli.”
Yem sanayisinin kullandığı bazı hammadde ve katkıların yarıdan fazlasının ithalatla temin edildiğini belirten Doğru, kur artışına paralel olarak yem maliyetlerinin önüne geçilemediğini, bu nedenle yem sanayisine ithalat için uygun kredi imkanı sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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