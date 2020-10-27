Kozan'da orman yangını (3)

KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesindeki Kuytucak Mahallesi'nde bulunan Savruk Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 100 dönüm ormanın zarar gördüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-10-27 19:11:10
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