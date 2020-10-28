Adana´da dronlu denetimde sürücü ve yayalara veza

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Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA´da dron destekli trafik denetimlerinde 24 yaya ve 2 sürücüye toplamda 4 bin 364 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücü ve yayalara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Turgut Özal Bulvarı'nda gerçekleşen uygulamada ekipler, kurallara uymayanları tek tek tespit etti. Dron operatörü polis, kurallara uymayan yaya ve sürücüleri telsizle trafik ekiplerine bildirdi. Tespit edilen 24 yaya ve 2 sürücüye toplamda 4 bin 364 lira para cezası kesildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf Kantarlı

2020-10-28 10:17:14



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