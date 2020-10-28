Türk Kızılayı Azerbaycan için sahada Saygılı: "Göster kardeşliğini Adanam"

Sıcak çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ için Türk Kızılayı, yardım seferberliği başlattı. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adanalı hayırseverlere “Göster kardeşliğini Adanam” diyerek kan bağışı için çağrıda bulundu.

Saygılı, Türk Kızılay’ın, bölgede yaşanan çatışmaların akabinde alarm durumuna geçtiğini ve ihtiyaç analizine göre ilk aşamada çadır, battaniye, yatak gibi barınma kitlerinin sevkinin gerçekleştirildiğini anımsatarak, “Bu zor günlerde kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım” dedi.

İnsanların can korkusuyla evlerinin bodrumlarına saklandığı, evlerini terk ettiği bölge için başlatılan insani yardım seferberliğinin önemine dikkati çeken Ramazan Saygılı, “Göster kardeşliğini Adana” çağrısında bulundu.

Başkan Saygılı, Azerbaycan bayrağı bölgede tekrar dalgalanıncaya kadar sivillerin bu süreçten zarar görmemesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

“27 Eylül Pazar gününden bu yana Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan sıcak çatışmalar nedeniyle zor zamanlar geçirmekte olan kardeş ülke Azerbaycan’ın yardım çağrısı karşılığında bölgeye çadır, battaniye, mutfak seti ve yataktan oluşan acil insani yardım malzemeleri gönderilmiştir. Devam eden çatışmalar ve yaklaşan kış mevsimi nedeniyle yardımsever halkımız ve değerli bağışçılarımızın merhamet elini Azerbaycanlı kardeşlerimize ulaştırabilmek için ‘Göster Kardeşliğini Türkiye’ sloganıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu kapsamda hayırsever vatandaşlarımız ayni ve nakdi bağış yapabilirler. Türk Kızılay Adana Şube hesabına (TR 3600 0100 1783 0000 1868 5406) AZERBAYCAN, adsoyad, T.C. no ve telefon açıklamasıyla para yatırarak ve 2868’e SMS göndererek 10 TL tutarında katkıda bulunabilirler. Ayni bağış olarak Azerbaycan Yardım Listesinde yer alan ürünler bağış olarak kabul edilecektir. Ürünlerin sıfır ürün olması ve gıda malzemelerinin raf ömrünün en az 1 yıl olması gerekmektedir.”

Detaylı bilgi almak ve yardım organizasyonu için Türk Kızılay Adana Şubesine 03224571923 nolu telefonunun da hizmette olduğunu belirten Ramazan Saygılı, şöyle devam etti:

“Tek Millet İki Devlet olarak gördüğümüz Azerbaycan’da, Ermenistan tarafından kardeşlerimize geçmişte ve bugün yaşatılan, insaniyete sığmayan, savaş hukuku dışındaki tüm saldırı ve işgalleri kınıyorum. Kızılay olarak acil insani yardım malzemelerini gönderdik ancak önümüz kış, zorlu koşullar için kampanyamızı başlattık. Göster kardeşliğini Türkiye kampanyasında göster kardeşliğini Adana diyoruz.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutlayan Ramazan Saygılı, “Bu güzel günün yıldönümünde Azerbaycanlı kardeşlerimize uzanacak yardım eli daha bir anlamlı olacaktır” dedi.

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