Adana'da 116 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Adana polisi bir iş yerinde ve park alanında 116 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısında ve İncirlik park alanında kaçak cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı. Polis her iki adrese de giderek yaptığı aramada 116 kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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