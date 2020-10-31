DEAŞ´ın sözde komutanı Adana´da yakalandı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DEAŞ´ın, Suriye´nin Deyrizor bölgesinin sözde komutanı H.K. ile ona yardım ve yataklık eden İ.K., polisin operasyonuyla yakalandı. H.K.´nin, Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelerek DEAŞ´a katılan militanların, silahlı ve canlı bomba eğitimlerini planladığı öne sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu DEAŞ´ın sözde komutanının Adana´da olduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan kararla harekete geçen ekipler, 1 ay önce kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını belirlediği DEAŞ´ın sözde bölük komutanı H.K.´nin, saklandığı adresi belirledi. 29 Ekim günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi´ndeki adrese şafak vakti operasyon düzenleyen polis, H.K. ile ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen İ.K.´yi kıskıvrak yakaladı.
SİLAH VE BOMBA EĞİTİMİ VERİYORMUŞ
Suriye´nin Deyrizor kentinin sözde bölük komutanı olduğu ve toplam 6 bölükte Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen militanların barınma, eğitim planlaması ve silahlı eğitim almalarını koordine ettiği öne sürülen H.K.´nin, 2014 yılında ideolojik ve silahlı eğitim aldığı da öğrenildi. H.K.´nin, bu bölüklere gelen militanlara biksi, kalaşnikof ve tabanca eğitimlerinin yanı sıra canlı bomba olarak eğitilen militanlara bombalı yeleğin takılması ve kullanım yöntemlerini de öğrettiği öne sürüldü.
YAKALANMA KORKUSUYLA TÜRKİYE´YE KAÇMIŞ
YPG/PKK´nın Deyrizor´u alması üzerine bir süre kentte saklanan H.K.´nin, yakalanacağı korkusuyla ailesiyle birlikte kaçak yollarla Türkiye´ye geldiği ve Adana´da tarım işçisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Polisin operasyonuyla gözaltına alınan şüphelilerden İ.K.´nin de H.K.´ye yer temin ettiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ile İ.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-31 09:38:04
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