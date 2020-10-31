Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışına 5 tutuklama



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA Emniyet Müdürlüğü´nce, sosyal medyadan uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik, 28 Ekim günü Adana ve Hatay´da düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 kişiden 5´i tutuklandı.

Uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu, Adana ve Hatay´da sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 36 kişiyi belirledi. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, 28 Ekim günü Adana ve Hatay´da tespit edilen 36 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin, demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anları dronla görüntülenirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 18 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü sorgularının ardından salındı. 15 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 15 şüpheliden 5´i tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-10-31 09:41:08



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