Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu



Mustafa Yusuf KANTARLIGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da, yaklaşık 3 yıl önceki hamilelik döneminde börek ve hamur işlerine aşeren Çağla Tokay, internetten bulduğu tariflerle börek yapmaya başladı. Yakınları tarafından böreklerin beğenilmesi üzerine internetten satışa başlayan Tokay, Yeliz Yeşilmen ve Çağla Şikel´in annesi Asuman Şikel gibi tanınmış kişilere hizmet veriyor.

Adana'da yaşayan Çağla Tokay, 2017 yılında hamile kaldı. Belediyedeki işinden ayrılıp evde oturan Tokay, börek ve mantıya aşerdi. İnternetten börek tarifleri araştıran Tokay, tarifleri evde uygulamaya başladı. Yaptığı böreklerin kısa sürede çevresindekiler tarafından beğenilmesi üzerine sosyal medyada börek satışı yapmayı düşündü. Evinde yaptığı birbirinden güzel Arnavut böreği, Boşnak böreği, Küt böreği, içli köfte, mantı, ev baklavası gibi ürünlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabına yüklemeye başlayan Tokay, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Şu anda 50 çeşit ürünü bulunan Tokay'ın hedefi ise iş yeri açarak kendisi gibi kadınların istihdamını sağlamak.

'BÖREK BENİ HAYAL EDEMEYECEĞİM BİR NOKTAYA GETİRDİ'

Börek serüvenin 3 yıl önce başladığını söyleyen Çağla Tokay, Arnavut böreği, Boşnak böreği gibi ürünleri yapıp, satmaya başlamasının ardında hamileyken bu ürünlerene aşermesinin olduğunu anlattı. Tokay, "Sosyal medyada sayfa açıp ürünlerimi yayınladım. Bu tarz ürünlerin Adana'da olmamasından dolayı hızlı şekilde işimde yükseldim ve şu anda tüm Türkiye'ye ürün gönderiyorum. Börek beni hayal edemeyeceğim bir noktaya getirdi. Şu anda evden sipariş göndererek çalışıyorum. Şimdiki hayalim ve planım kendim gibi kadınlara iş istihdamı sağlayacak bir mekan kurmak" dedi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSME BÖREK GÖNDERİYOR

Evde hazırladığı börekleri pişirip, şoklama yöntemiyle donduran Tokay, kuru buz takviyesiyle tüm Türkiye'ye kokma ve bozulma olmadan ürünlerini gönderdiğini belirtti. Birçok ünlü ve ünlülerin ailesine börek satışı yaptığını dile getiren Tokay, "Yeliz Yeşilmen ve Çağla Şikel'in annesi sürekli müşterim. Birçok bürokrat benim ürünlerimle misafirlerini ağırlıyor. Kurban ve Ramazan bayramlarında özellikle ev baklavası siparişlerine yetişmekte zorlanıyorum. Bunun yanı sıra cenazelerde, düğünlerde, doğum günleri gibi toplu organizasyonlarda Adana´da ilk akla gelen isimlerden birisiyim" diye konuştu.

Yaptığı börek çeşitliliğinin Adana'da bulunmadığını söyleyen Tokay, "Örnek vermek gerekirse küt böreği sadece İstanbul'da bulunan bir börek. İstanbul´dan Adana´ya gelin gelen bir müşterim vardı. Benim gibi hamilelik döneminde aşerip canı küt böreği istemiş ve beni bulmuş. Ben de hamile kaldıktan sonra aşerdiğim anlar aklıma geliyor ve o yüzden hamileler benim için çok özel. Hamile müşterilerim gece 3'te bile börek istese o saatte böreği hazırlıyorum. Normal zamanlarda 1 gün öncesinden sipariş alarak çalışıyorum ama hamilelere kesinlikle yok diyemiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI-Gülşah ÖZGEN

2020-10-31 12:08:39



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