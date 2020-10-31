Kozan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin kask takmayan sürücüsü Zafer Baz, yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hazar Akalın yönetimindeki 01 AFP 721 plakalı otomobil ile sağdan gelen Zafer Baz'ın kullandığı 01 AFT 306 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Baz'ın motosiklet kullandığı sırada kask takmadığı öğrenildi.Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2020-10-31 18:46:38



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