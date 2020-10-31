Adana´da helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı

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Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da, 500 polisin katıldığı helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 17 adreste narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin zırhlı araç ile narkotik köpeklerinin yer aldığı 500 polisin desteğiyle yapılan uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurup, kimlik sorgusu ile arama yaptı. Ekiplerin, durdukları araçlar özel eğitimli narkotik köpekleriyle arandı. Uygulamalarda araç sürücülerine de uyuşturucu testi yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI

2020-10-31 23:32:58



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