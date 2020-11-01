Adana Büyükşehir ekibi İzmir’de kurtarma çalışmalarına katılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 8 kişilik uzman arama kurtarma ekibi, İzmir’de deprem nedeniyle yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için sürdürülen çalışmalara katkı sağlıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla depremin meydana geldiği gün yola çıkan Adana ekibi, daha önce benzer aramakurtarma faaliyetlerine katılan uzman çalışanlardan oluşuyor.

Adana ekibinin ihtiyaç olduğu sürece İzmir’de kalacağını ve bir insanın hayatının daha kurtarılması için çaba göstereceğini belirten Başkan Karalar, depremde hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yakınları için başsağlığı, yaralılar için de acil şifa diledi.

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