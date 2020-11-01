Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Ege denizi açıklarında meydana gelen ve en çok İzmir’in etkilendiği deprem nedeniyle yardım bekleyen afetzedelere Adanalı hayırseverlerden yardım çağrısında bulundu.

Saygılı, her afette ve her türlü zor şartlarda Türk milletinin kenetlenmeyi bildiğini, bu kez iyilik elini İzmir’in beklediğini belirterek, bu kapsamda Kızılay’ın acil ihtiyaç listesini belirlediğini bildirdi.

Kızılay Adana Şubesi’ne yapılacak yardımların İzmir’e topluca yola çıkarılacağını belirten Saygılı, “Acil ihtiyaç listesi gıda kolisi, hijyen seti, nohut, pirinç, bulgur, kuru fasulye, kırmızı ve yeşil mercimek, sıvı yağ, salça, konserve ile piknik kahvaltılık malzemeden oluşuyor” dedi.

Ramazan Saygılı, detaylı bilgi almak ve yardım organizasyonu için Türk Kızılay Adana Şubesinin 03224571923 nolu telefonuna ulaşılabileceğini kaydetti. Saygılı, “İnanıyorum ki; değerli hayırseverlerimizin desteği ile bu yaraları da en kısa sürede saracağız. Temennimiz ölü ve yaralı sayısının artmaması ve bir daha böyle acıların yaşanmamasıdır” diye konuştu.

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