Ceyhanspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

Şahin ÖZER / CEYHAN (Adana), (DHA)STAT: Ceyhan Şehir Stadı
HAKEMLER: Batuhan Kolak (x), Uğur Çakmak (x), Fırat Ongun (x)
CEYHANSPOR: Emrah (xxx) Okan (xx) (Dk.69 Muhammed x), Halil (xx), Ercan (x) (Cengiz Dk.83 ?), Furkan (x), Aziz (x) (Dk.69 Fatih (xx), Murat (xx), Azat (x) (Dk.74 Alparslan ?), Abdullah (x), Ahmet (xx), Sefa (xx)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Ramazan (xx) Özkan (xx), Alper (xx), İlhan (xx) (Dk.80 İnanç xx), Kayhan (xx) (Dk.67 Rıza xx), Sefer (xx), Selim(xx), İsmail (xx) Ahmet (xx) (Dk.80 Oktay ?), Burak (xx) (Dk.50 Ömer xx) Enes (xxx)
SARI KARTLAR: Okan, Abdullah (Ceyhanspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup karşılaşmasında Ceyhanspor, evinde ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor'la 0-0 berabere kaldı. Son düdükle birlikte 2 takımın oyuncuları arasında kısa süreli tartışma yaşandı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Ceyhan Şahin Özer
2020-11-01 16:39:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.