TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Samsunspor: 1

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor, evinde Samsunspor’u konuk etti. Müsabaka 11 berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Samsunspor'un karambolden ceza sahası içerisine gönderdiği topu alan Ferhat, kaleye doğru sert bir vuruş yaptı ancak top direkten döndü.

7. dakikada Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz'ün pasıyla topla buluşan Volkan, kaleye doğru vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.

30. dakikada Samsunspor'da Savicevic, ceza sahası dışında karambolden aldığı topu havadan doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Zubas direkten topu dışarı çıkarttı.

50. dakikada Samsunspor'da Burak'ın ara pasıyla topla buluşan Guido gelişine vuruşla topu ağlara gönderdi. 01

69. dakikada Adana Demirspor'da orta sahadan topu alan Volkan, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışına kadar gitti. Burada takım arkadaşı Hasan'a pas veren Volkan daha sonra Hasan'dan aldığı ara pasla kaleye şut çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi Hüseyin Göçek ağlarla buluşan top için ofsayt kararı verdi.

86. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı serbest vuruşta top Samsunspor'un savunmasına çarptıktan sonra Lanzafame'nin önünde kaldı. Lanzafame gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Mehmet xx, Tarık xx, Gökhan xx, Hasan xx (Lanzafame x dk. 84 ?), Traore xx (Kerim dk. 53 x), Erkan xx (Sedat dk. 64 x), Volkan xx, Mehmet xx (Pa Dibba dk. 64 x)

Yedekler: Emre, Okan, İzzet, Yunus, Mehmet, Anıl

Teknik Direktör: Ümit Özat

Samsunspor: Nurullah xx, Veli xx, Erkam xx, Can xx, Caner xx (Erhan dk. 84 ?), Ferhat xx (Gökhan dk. 84 ?), Kubilay xx, Savicevic xx (Ercan dk. 84 ?), Guido xx, Burak xx, Nadir xx

Yedekler: Ahmet, Oğuz, Edwin, Serge, Enes

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Lanzafame (dk. 86) (Adana Demirspor), Guido (dk. 50) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Nadir, Kubilay, Erkam, Savicevic, Nurullah (Samsunspor)

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