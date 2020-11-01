Adana Demirspor - Yılport Samsunspor: 1-1



Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hüseyin Gökçek (x), Alparslan Dedeş (xx), Candaş Elbil (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) Tayyip (xx), Mehmet (xx), Tarık (xx), Rassoul (xx), Traore (xx) (Dk.53 Kerim xx), Hasan (xx) (Dk.85 Lanzafame xxx), Gökhan (xx), Erkan (xx) (Dk.64 Sedat x), Volkan (xx), Mehmet Akyüz (xx) (Dk.64 Pa Dibba xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xx) Caner(xx) (Dk.84 Erhan ?), Veli (xx), Erkam (xx), Kerem (xx), Ferhat (xx) (Dk.84 Gökhan ?), Kubilay (xx), Savicevic (xx) (Dk.84 Ercan ?), Guido (xx), Burak (xx), Nadir (xx)

GOLLER: Dk.50 Guido (Yılport Samsunspor) Dk.86 Lanzafame (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Nadir, Kubilay, Erkam, Savicevic (Yılport Samsunspor)TFF 1´inci Lig´in 8´inci haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Yılport Samsunspor´la 1-1 berabere kalarak haftayı tek puanla kapattı.

6´ncı dakikada Samsunspor´un karambolde ceza sahasına gönderdiği topu alan Ferhat, kaleye doğru sert bir vuruş yaptı ancak top direkten döndü.

7´nci dakikada Adana Demirspor´da Mehmet Akyüz´ün pasıyla buluşan Volkan kaleyi yokladı, ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

30´uncu dakikada Samsunspor´da Savicevic, ceza sahası dışındaki karambolde aldığı topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Zubas topu dışarı çıkardı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

50´nci dakikada Samsunspor´da Burak´ın ara pasında topla buluşan Guido´nun gelişine vurduğu sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

69´uncu dakikada Adana Demirspor´da orta sahadan topu alan Volkan, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına kadar gitti. Burada takım arkadaşı Hasan´a pas veren Volkan daha sonra Hasan´dan aldığı ara pasla kaleye sert bir şut çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi Hüseyin Gökçek pozisyon için ofsayt kararı verdi.

86´ncı dakikada Adana Demirspor´un kullandığı serbest vuruşta top Samsunspor´un savunmasına çarptıktan sonra Lanzafame´nin önünde kaldı. Lanzafame gelişine düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, TFF 1´inci Lig´in 8´inci haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Yılport Samsunspor´la 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI

2020-11-01 21:33:45



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